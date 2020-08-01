شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات في أفغانستان تودي بحياة امرأة و15 طفلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي ما لا يقل عن 15 طفلاً وامرأة حتفهم جرّاء فيضانات في قرية في شرق أفغانستان، وفق ما أكد مسؤولون السبت.
وقال الناطق باسم منطقة كوز كونار في ولاية ننغرهار نعمة الله نورزاي «الليلة الماضية، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات مفاجئة (...) قتلت امرأة و15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات. وأصيب أربعة آخرون».
وقال نورزاي: «دمرت عشرات المنازل» مضيفاً أن عاملين في المجال الإنساني كانوا في الموقع لمساعدة السكان.
وأوضح عطاء الله خوجياني الناطق باسم حاكم المنطقة، أنه لم يتم العثور على جثة أي طفل بعد.
وتتكرر الكوارث المرتبطة بالفيضانات في البلاد خصوصاً المناطق الريفية الفقيرة حيث تنهار العديد من المنازل المتداعية خلال الأمطار الغزيرة.
( أ ف ب)
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