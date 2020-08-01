تأجيل إطلاق «آيفون 12» إلى أكتوبر المقبل بدلاً من سبتمبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت شركة أبل رسمياً تأجيل إطلاق iPhone 12 حتى أكتوبر المقبل على الأقل، بعد أن تسببت عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في تعطيل سلسلة التوريد العالمية، ما يعنى أن خط الإنتاج الجديد سيتأخر عن تاريخ الإطلاق المعتاد للشركة فى سبتمبر. وجاء تأكيد التأخير بعد الشائعات التي نشرها المسرب جون بروسر في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أجهزة iPhone و iPad الجديدة سيتم إصدارها في أكتوبر.

ووفقاً لموقع «ديلى ميل» البريطاني، تم الإعلان عن التأخير في إصدار iPhone 12، حيث أعلنت الشركة عن إيرادات أخبار إيجابية للربع الثالث من هذا العام.

وعلى الرغم من تأثير جائحة فيروس كورونا- الذى شهد تعطل سلاسل التوريد بشدة - أفادت تقارير أن مبيعات iPhone ارتفعت بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما تعززه شركة Apple عن طراز iPhone SE 2020، حسبما أفادت TechRadar.

كما أكدت الشركة أن مبيعات iPad و Mac قد شهدت نمواً مزدوجاً على الرغم من تأثير COVID-19.

ونقلت وكالة أكسيوس عن تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل قوله في مؤتمر عبر الهاتف: «نعتقد أنه سيكون لدينا موسم قوي للعودة إلى المدرسة».

وتعني الأزمة الصحية العالمية الحالية أيضًا أن Apple لن تضع أهدافًا للأرباح مرة أخرى للربع الرابع من عام 2020.

وفقًا للمسرب بروسر، قد تكشف Apple أيضاً عن طرازات iPad الجديدة - بما في ذلك الطراز القياسي، و Air و Mini - إلى جانب iPhone المحدث في حدث الإطلاق المتأخر في أكتوبر.

وقد اقترح سابقًا أن Apple ستصدر أربعة إصدارات من iPhone هذا العام - 12 و 12 Max و 12 Pro و 12 Pro Max، بأحجام شاشة 5.4 و 6.1 و 6.1 و 6.7 بوصة على التوالي.

وفقًا لمحلل الاستشارات Yuanta Investment Jeff Pu، من المرجح أن تبدأ أسعار iPhone 12 بسعر 593 جنيهًا إسترلينيًا (749 دولارًا) - وهو أعلى إلى حد ما من سعر مبيعات iPhone 11 الأولى التي بلغت 554 جنيهًا إسترلينيًا (699 دولارًا) - حسبما أفاد موقع مترو، ومن المتوقع بشدة أن يكون جهاز Apple iPhone 12 مدعومًا بتقنية 5G اللاسلكية.