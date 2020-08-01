النمسا تسجل رقماً قياسياً في عدد الإصابات بكورونا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت النمسا رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» المستجد، منذ رفع إجراءات الإغلاق. وأعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر، تسجيل 175 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واصفاً الزيادات الأخيرة بأنها «مرتفعة»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية منذ ظهور المرض بلغ 21 ألفاً و100 شخص، تعافى منهم نحو 18 ألفاً و800 شخص، فيما توفي 718 شخصاً بسبب تداعيات المرض.

وأوضحت الأرقام الرسمية أن معظم الإصابات الجديدة حدثت في العاصمة فيينا، بواقع 78 حالة. وجاءت ولاية النمسا العليا في المركز الثاني برصيد 45 إصابة، فيما سجلت سالزبورج والنمسا السفلى 15 حالة جديدة، إضافة إلى اكتشاف حالات محدودة في ولايات أخرى.

وفي سياق متصل، أنهت النمسا، السبت، الحظر المفروض على هبوط الطائرات القادمة من 18 دولة بسبب فيروس «كورونا» المستجد، حيث أعلن مطار فيينا عدم تمديد الحظر.

وكانت النمسا قد حظرت، منذ 16 يوليو، هبوط الطائرات القادمة من 18 دولة تشمل القائمة ألبانيا والبوسنة والهرسك، وكوسوفو ومقدونيا الشمالية، والجبل الأسود، وصربيا وبلغاريا ورومانيا ومولدافيا ومصر، وبريطانيا والسويد والبرتغال وروسيا البيضاء، وأوكرانيا والصين وإيران وروسيا.