«شؤون الحرمين» تكثف جهود تعقيم المسجد الحرام بعد طواف الإفاضة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية، وإدارة تطهير المسجد الحرام، الجهود والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية والصحية، وزيادة عمليات التطهير والتعقيم، وذلك بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والعاملين في البيت العتيق.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الرئاسة ضاعفت جهودها واستنفدت طاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج عام 1441هـ، بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير، حيث تم رفع عمليات غسل الحرم إلى 10 مرات يومياً، يتم خلالها غسل المسجد الحرام وصحن المطاف، والساحات الخارجية، بمشاركة أكثر من 3500 عامل وعاملة تم تأهيلهم، وذلك باستخدام أجود أنواع المطهرات وأفضل المعقمات والمعطرات الصديقة للبيئة التي تم جلبها خصيصاً للمسجد الحرام، بحيث يتم استخدام ما يقارب 54000 لتر يومياً من المطهرات أثناء الغسل، باستخدام 95 معدة وآلية غسل حديثة.

وتقوم الرئاسة باستخدام ما يقارب 2400 لتر من المعقمات يومياً، منها 1500 لتر للأسطح، و900 لتر معقمات يدوية، إضافة إلى تعطير وتطييب الحرم المكي الشريف بأكثر من 1050 لتراً من المعطرات الفاخرة، لتعطير بيت الله الحرام والسجاد والعناية به خير عناية. (وام)