نجل جوني هاليداي يتنازل عن الميراث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنازل ديفيد هاليداي نجل المغني الفرنسي جوني هاليداي، عن ميراث والده الذي توفي في عام 2017، على ما أعلن وكيله، بعدما كانت هذه التركة موضع نزاع قضائي بينه وبين شقيقته لورا سميت وأرملة نجم الروك الراحل ليتيسيا.

وقال المحامي بيار جان دوفييه إن ديفيد هاليداي «تنازل عن ميراث والده»، مضيفاً «نحن ننسحب من أي إجراءات قضائية». وجاء هذا التصريح ليؤكد خبراً نشرته صحيفة «لوفيجارو».

وأوضح دوفييه أن «ديفيد لا يحصل على شيء، لا على صعيد الإرث الفني ولا على المستوى المالي، ولا يطلب شيئاً. لم يحصل على أغراض رمزية». وأضاف «من الآن فصاعداً، طويت الصفحة، وديفيد يتطلع إلى عودة الصفاء».

وكانت ليتيسيا هاليداي أرملة جوني، كشفت في حديث إلى مجلة «باري ماتش» في منتصف يوليو/ تموز الفائت أن ميراث المغني الراحل هو عبارة عن «إرث فني، وقليل من المال، وكثير من الديون».

وأعلن محامي ليتيسيا في الثالث من يوليو/تموز التوصل إلى «اتفاق نهائي» بين الأرملة والابنة لورا سميت التي كانت أول من لجأ إلى القضاء للطعن في الوصية التي حررها النجم الراحل في الولايات المتحدة.

ووضع هذا الاتفاق الذي لم تُكشَف تفاصيله حداً لنزاع قضائي استمر عامين على ميراث هاليداي.