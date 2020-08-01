السعودية تحذر سكان جازان وعسير من هطول أمطار غزيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت مديرية الدفاع المدني السعودية بمنطقة جازان، السكان إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء السبت وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية تتسبب في أتربة مع شبه انعدام في الرؤية.

وشدد محمد بن يحيى الغامدي المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، أهمية التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

كما حذرت مديرية الدفاع المدني بعسير، أيضاً، من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار الغزيرة المتوقعة على المنطقة، وأهابت بالجميع اتباع التعليمات والابتعاد عن الأودية. وقالت المديرية للدفاع المدني، في بيان لها، إنه إلحاقاً للتنبيهات السابقة دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم السبت، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم.

وأكد السـيّد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيّؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.