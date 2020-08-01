إصابات بعدوى نادرة في بريطانيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أكد مسؤولو الصحة في بريطانيا إصابة شخصين، بعدوى نادرة تنتقل بلدغة من «البوديات أو القراد» وهي فصيلة من العناكب، تسبب داء «البابسيس»، يصيب خلايا الدم الحمراء، والتهاب الدماغ الذي يحمله القراد، ويُعد مرضاً معدياً يؤثر في الجهاز العصبي المركزي، وغالباً ما يسبب التهاب السحايا، ويمكن أن يؤدي إلى أعراض عصبية طويلة الأمد وحتى الموت.

وقال مركز الصحة البريطاني: «في حين أن معظم حالات العدوى تمر دون أعراض، فقد يصاب بعض الأشخاص بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والتعب واليرقان واصفرار الجلد بسبب اضطراب في الصفراء».

والحالات الشديدة تصيب الكلى أو الرئتين وقد تؤدي إلى الوفاة.

وقالت هيئة الصحة العامة في بريطانيا: سُجلت حالتان بداء البابسيس في المملكة المتحدة، وحالات العدوى نادرة وخطر الإصابة به ينذر بتفشي المرض.

وأشارت الوكالة إلى أن كلا المريضين نقلا إلى المستشفى حيث يتلقيان العلاج المناسب ويتوقع أن يتعافيا بالكامل.

وقالت الدكتورة كاثرين راسل، المستشارة في فريق الأمراض المعدية والأمراض الحيوانية بوكالة الصحة العامة في بريطانيا:«من المهم التأكيد على أن حالات الإصابة في إنجلترا نادرة وأن خطر الإصابة لا يزال منخفضاً للغاية».