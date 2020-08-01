"أطباء بلا حدود" تحذر من موجات تفشي كورونا في اليمن

وقال منسق المنظمة في محافظة "إب" اليمنية، أوتشي آي، في سلسلة تغريدات نشرتها المنظمة الدولية عبر صفحتها الررسمية على موقع "توتير"، إن "المنظمة مستمرة في توفير أفضل رعاية صحية للمصابين بكورونا في اليمن".

وأضاف المنسق: " نأمل حقا أن يبقى الناس حذرين. ولكن للأسف، هذا ليس بالضبط ما نراه هنا. من الصعب جدا التنبؤ. لا نعلم ما إذا كنا في طريقنا إلى الأعلى أو في القمة أو في الأسفل. كلنا بحاجة إلى توخي الحذر".

وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، أمس الجمعة، وفاة 6 حالات وتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في أول أيام عيد الأضحى، ما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى 1728 حالة.

يذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل عدد الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة "أنصار الله".