أول زعيم عربي يهنئ الإمارات على الإنجاز النووي الأول في العالم العربي

وقال السيسي، عبر تغريدة على "تويتر": "أهنئ دولة الإمارات الشقيقة وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد على بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية وهو إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازاتها، يجسد الحلم المنشود لتكون الأمة العربية صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية".
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق اليوم، نجاحها في تشغيل أول مفاعل لإنتاج الطاقة النووية السلمية في العالم العربي.
وكتب نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على "تويتر": "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز".
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