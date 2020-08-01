شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 491 إصابة جديدة بكورونا و593 حالة تعاف و6 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، اليوم السبت، تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما يرفع العدد الإجمالى للحالات المصابة بالفيروس إلى 67448 حالة.

وأوضحت "الصحة الكويتية"، وفق بيان نشرته على "تويتر"، أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 453 حالة، وفيما تم تسجيل 593 حالة شفاء جديدة، حيث يصل إجمالى حالات الشفاء إلى 58525 حالة.

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وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن 8470 حالة تتلقى العلاج حاليا داخل مستشفيات العزل، بينهم 134 حالة داخل العناية المركزة، فيما أجرت الكويت أكثر من نصف مليون مسحة.

وكانت هيئة الطيران المدني بالكويت، أعلنت اليوم السبت، حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة من بينهم مصر، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة. وفق القبس الكويتية.

وذكرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها على «تويتر» الدول التي طالها الحظر وهي كالآتي: «الهند - ايران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيجرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو».