شكرا لقرائتكم خبر عن صورتان من عصرين مختلفين تبرزان تطور العمارة فى مسجد الخيف بمكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت إمارة منطقة مكة، صورتين لمسجد الخيف، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، والتى تظهر من خلال الصور الفرق بين تصميم المسجد قديمًا وما أصبح عليه حاله الآن من تطوير فى التشييد بأساليب العمارة الحديثة والتوسعة التى طالت المسجد.

ويقع مسجد الخيف فى خيف بنى كنانة على سفح جبل منى الجنوبى بالقرب من الجمرة الصغرى، وهو أحد مساجد مكة المكرمة، وتوجد فيه بصفة دائمة أعداد كبيرة من الحجاج فى موسم الحج، ومن فضل المسجد، أن روى البيهقى عن ابن عباس، أنه قال: "صلى فى مسجد الخيف سبعون نبيا".

وبينما مرت الأماكن المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعديد من المحطات التاريخية للتوسعة والتجديد، فقد وثقت مكتبة الملك فهد الوطنية شعائر الحج من خلال الصور الأرشيفية الرائعة التى تحافظ على مقارنة واضحة ومصورة بين أجواء شعائر الحج قديمًا وحديثًا، وكانت قد نشرت مكتبة الملك فهد الوطنية، صورا نادرة عن الحج، تضمنت صورة تاريخية لمنظر عام لأوانى طهى الطعام التى كانت تعد فى مواسم الأعياد.

كما شاركت أيضا صورة أخرى نادرة للمدينة المنورة عام 1881م، وأخرى لحجاج خلال تواجدهم فى مشعر منى وعلقت قائلة: "جبال مكة الشاهقة تحتضن مشعر مِنى، وفيه مبيت ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق".

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ونشرت صورة أخرى لمنظر عام للمدينة المنورة تظهر فيها منارات المسجد النبوى الشريف والمبانى التاريخية القديمة 1927م، و صور تاريخية لوصول حجاج بيت الله الحرام براً وبحراً وجواً فى حج سنة 1953م.

كما نشرت أيضا دارة الملك عبد العزيز، مؤسسة ثقافية فى المملكة العربية السعودية، العديد من الصور والفيديوهات لتوثيق الحج قديما، والتى أنشئت لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، كما توثق العديد من الأحداث التاريخية التى تشهدها السعودية خلال الحقبة الماضية.



