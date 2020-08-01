شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 10 صور تاريخية توثق شعائر الحج بمكة والمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتبط الأماكن المقدسة فى مكة المكرمة والمدينة المنورة بقلوب المسلمون، حيث رغبتهم فى أداء فريضة الحج والعمرة، ومرت تلك المدن بالعديد من المحطات التاريخية من التوسعة والعمرات والتي بقيت شاهدة على العصر ومدى التطور الكبير التي شهدته سواء من خلال الإنشاءات أو وسائل المواصلات، حيث وثقت مكتبة الملك فهد الوطنية شعائر الحج من خلال العديد من الصور الأرشيفية الرائعة.









ونشرت مكتبة الملك فهد الوطنية، صورا نادرة عن الحج، تضمنت صورة تاريخية لمنظر عام لأواني طهي الطعام التي كانت تعد في مواسم الأعياد.





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كما شاركت أيضا صورة أخرى نادرة للمدينة المنورة عام 1881م، وأخرى لحجاج خلال تواجدهم في مشعر منى وعلقت قائلة: "جبال مكة الشاهقة تحتضن مشعر مِنى، وفيه مبيت ضيوف الرحمن خلال أيام التشريق".









ونشرت صورة أخرى لمنظر عام للمدينة المنورة تظهر فيها منارات المسجد النبوي الشريف والمباني التاريخية القديمة 1927م، و صور تاريخية لوصول حجاج بيت الله الحرام براً وبحراً وجواً في حج سنة 1953م.









كما نشرت أيضا دارة الملك عبد العزيز، مؤسسة ثقافية في المملكة العربية السعودية، العديد من الصور والفيديوهات لتوثيق الحج قديما، والتي أنشئت لخدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والدول العربية والدول الإسلامية بصفة عامة، كما توثق العديد من الأحداث التاريخية التي تشهدها السعودية خلال الحقبة الماضية.







