شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: شعبة المخابرات تشن حملة لإقصاء رامى مخلوف بأمر من الأسد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، أن شعبة المخابرات بأمر من الرئيس السورى بشار الأسد تشن حملة لإقصاء رامي مخلوف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضاف المرصد السورى، أن الجيش السوري مخترق من إيران ورامي ومخلوف وأطراف أخرى، مشيرا إلى أن بعض المعتقلين لديهم معلومات عن أجهزة النظام السوري.

وكان النظام السورى، قد اعلن مؤخرا عن إلغاء عدد كبير من الاتفاقيات المختلفة مع رامى مخلوف، وقررت البورصة السورية إيقاف التداول على الأسهم الخاصة به.