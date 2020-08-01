شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 1573 إصابة جديدة و21 وفاة خلال الساعات الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) خلال الساعات الأخيرة في المملكة، من حيث عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وسجلت الوزارة 1573 إصابة جديدة بالفيروس، فيما بلغت حالات التعافي 1890، مقابل وفاة 21 مصابا بالفيروس.

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وأكدت وزارة الصحة خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات لفيروس كورونا بين الحجاج.