شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مسالخ الرياض تستقبل 50 ألف أضحية أول أيام عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبلت مسالخ العاصمة الرياض أكثر من 50 ألف أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط منظمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.

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وقالت أمانة منطقة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن مسالخ الرياض استقبلت (٥٠١٨٩) أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى وسط تدابير وقائية ورقابة صحية”.

ونشرت أمانة منطقة الرياض مجموعة من الصور وثقت من خلالها عمليات ذبح الأضاحي في مسالخ الرياض.