روسيا تستعد لحملة تطعيم جماعي ضد كورونا في أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالات أنباء محلية، السبت، أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، يجهز لحملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد في أكتوبر/تشرين الأول بعد استكمال التجارب السريرية لأحد اللقاحات.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الوزير قوله: إن معهد جاماليا البحثي التابع للدولة في موسكو استكمل التجارب السريرية للقاح ويجري حالياً الاستعداد لإجراءات تسجيله.

وقال إن الأطباء والمعلمين سيكونون أول من يجري تطعيمهم باللقاح.

وأضاف «نعتزم التطعيم على نطاق أوسع في أكتوبر».

وكان مصدر قد قال لرويترز الأسبوع الماضي: إن أول لقاح محتمل ضد مرض كوفيد-19 في روسيا سيحصل على الموافقة التنظيمية المحلية في أغسطس/آب وسيجري تطعيم العاملين في مجال الصحة به بعد ذلك بقليل.

وكان معهد جاماليا يعمل على لقاح باستخدام الفيروسات الغدية.

لكن السرعة التي تتحرك بها روسيا لطرح اللقاح دفعت بعض وسائل الإعلام في الغرب إلى التساؤل إن كانت موسكو تعطي الأولوية لهيبتها الوطنية على حساب العلم والسلامة.

وكان كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي قد شبّه ما وصفه بنجاح روسيا في تطوير لقاح بإطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الصناعي سبوتنك 1 عام 1957 ليصبح أول قمر صناعي في العالم.

ويجري تطوير أكثر من مئة لقاح محتمل على مستوى العالم سعياً لوقف جائحة كوفيد-19.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن أربعة لقاحات على الأقل وصلت إلى المرحلة الثالثة الأخيرة من التجارب على البشر وهي ثلاثة لقاحات في الصين ولقاح في بريطانيا.