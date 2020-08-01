أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية تلغي 2700 وظيفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الخطوط الجوية البرازيلية التشيلية «لاتام»، أكبر شركة طيران في أمريكا اللاتينية، الجمعة عن إلغاء نحو 2700 وظيفة، أي ما يُمثّل ثلث قوتها العاملة، في محاولة منها لمواجهة العواقب الكارثية لجائحة كوفيد-19 على قطاع النقل الجوي.

وقالت الشركة إنّها لم تتوصّل إلى اتّفاق مع النّقابات لخفض الأجور، وإنّها قرّرت نتيجةً لذلك خفض عدد موظّفيها للحفاظ على نشاطها.

وأشارت «لاتام» إلى أنّها ستُقدّم حتّى يوم الثلاثاء خطّة مغادرة طوعيّة، ثمّ ستُباشر بعد ذلك تسريح الموظّفين إذا لم يكن هناك عدد كاف من الموظّفين المتقدّمين للمغادرة.

في إبريل/نيسان، كانت الشركة أعلنت انخفاضاً بنسبة 95% في أنشطتها. ونشأت الشركة من اندماج بين «لان» التشيليّة و«تام» البرازيليّة.

قبل الجائحة، كانت الشركة تؤمّن نحو 1400 رحلة يوميّاً، وتُقلّ أكثر من 74 مليون راكب سنويّاً.

وقد تضرّرت صناعة الطيران في كلّ أنحاء العالم بشدّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، لأنّها تأثّرت مباشرة بإجراءات الحجْر وإغلاق الحدود.

وفي نهاية مايو/أيّار، قدّمت «لاتام» طلباً في الولايات المتّحدة للحماية من الدائنين، بموجب المادّة 11 من قانون الإفلاس.

(أ ف ب)