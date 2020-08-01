إرهابيو «بوكو حرام» يقتلون عشرة مدنيين في تشاد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل إرهابيو «بوكو حرام» عشرة مدنيين على الأقل وخطفوا سبعة آخرين في هجوم على قرية في منطقة بحيرة تشاد المضطربة الجمعة حسب ما قال ضابط بالجيش ومسؤول محلي.

وصرح الضابط لوكالة الصحافة الفرنسية، مشترطاً عدم كشف اسمه، «حوالي الساعة 3 فجراً (02,00 بتوقيت جرينتش) هاجم مقاتلو بوكو حرام قرية تينانا، فقتلوا امرأتين وثمانية رجال». وأضاف «لقد خطفوا سبعة رجال ونهبوا القرية وأحرقوها قبل الانسحاب».

وبعدما ظهرت جماعة «بوكو حرام» في شمال شرق نيجيريا عام 2009، توسّع تمردها تدريجياً ليشمل حوض بحيرة تشاد وهي مساحة شاسعة من المياه تنتشر فيها العديد من الجزر الواقعة على الحدود مع النيجر ونيجيريا والكاميرون وتشاد.

وأكد المسؤول المحلي يعقوب محمد سيتشيمي حصول الهجوم، قائلاً إنه أرسل مساعداً له وقائد الشرطة إلى القرية لتقديم الدعم للعائلات المتضررة.

وأسفر تمرد بوكو حرام عن 36 ألف قتيل وتسبب بنزوح نحو مليوني شخص من شمال شرق نيجيريا منذ بدأ العام 2009، وفق الأمم المتحدة.