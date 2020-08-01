وزيرة مصرية ترد على ماسك بدعوة لاكتشاف المزيد من الكتابات حول بناء الأهرامات

ونشرت المشاط على حسابها الخاص على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "أتابع كل أعمالك بشغف كبير. وأنا أدعوك أنت وشركتك سبيس أكس إلى اكتشاف المزيد من الكتابات عن كيف تم بناء الأهرامات المصرية، وكذلك المقابر الفرعونية. نحن في انتظارك".

وكان ماسك قد "غرد"، في وقت سابق، بأكثر من تغريدة تحدث فيها عن أن الأهرامات المصرية قامت ببنائها مخلوقات فضائية.

وبعد حصول التغريدة على العديد من ردود الفعل والتعليقات، عاد ماسك ليعلق بـ"تغريدة" جديدة، قائلا: "رمسيس الثاني كان رائعًا"، مضيفا: "كان الهرم الأكبر أطول هيكل صنعه البشر منذ 3800 عام".

وضم في التغريدة رابطا لصفحة ويكيبيديا عن الهرم الأكبر في الجيزة.