© AP Photo / Mohammed Zaatari
ولفت "المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله إلى أن "الجيش السوري فتح مخازنه وأرسل جميع الأسلحة النوعية، وجرى إرسالها للمقاومة، حيث أشرف اللواء محمد سليمان الذي اغتيل لاحقًا على نقل هذه الأسلحة، وقال: "كان لصواريخ الكورنيت التي جرى إرسالها من سوريا دورا أساسيا في آخر أيام الحرب وخصوصا في مجزرة دبابات "الميركافا الإسرائيلية".
وكشف خليل، عن رسالة وجهها الرئيس بشار الأسد للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أوصلها اللواء آصف شوكت الذي اغتيل أيضا بداية الأزمة السورية، حيث أكدت الرسالة على جهوزية الجيش السوري للتحرك صوب الجبهة إن رأت المقاومة أن ذلك مناسبا، حتى لو اضطر للتحرك باتجاه البقاع الغربي، كما أكد خليل أن "الأمين العام لحزب الله لم ينس الدور الذي لعبه الرئيس بشار الأسد وقد بادله الوفاء بالوفاء لاحقًا".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" يكشف لأول مرة ما فعله بشار الأسد في حرب الـ 33 يوما أمام إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.