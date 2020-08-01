شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى: رئيس الوزراء لا يملك صلاحية تحديد موعد إجراء انتخابات مبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقى، أن مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء لا يملك صلاحية تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أعلن مساء الجمعة، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 يونيو عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

وأضاف أن من بين "أهم أهداف حكومتي الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة تنتج برلمانا يشكل حكومة تعكس إرادة الشعب".

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ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين إلى "الاصطفاف لتغيير المشهد في البلاد".

وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة أجريت في مايو 2018، بعد تأخير عدة أشهر بسبب الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

وكان المقرر أن تتم الانتخابات المقبلة في 2022، لكنه جرى تقديمها تحت وطأة الاحتجاجات التي اشتعلت في العراق منذ أكتوبر الماضي.