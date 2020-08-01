شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يتلقى تهنئة العماد جوزف عون بمناسبة العيد الـ75 لتأسيس الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، قائد الجيش اللبنانى العماد جوزف عون على رأس وفد من القيادة ضم أعضاء المجلس العسكري، ونواب رئيس الأركان، ومدير التوجيه، ورئيس مكتب القائد، وامين سر المجلس العسكري.

وهنأ قائد الجيش اللبنانى فى كلمته، السبت، العماد عون، رئيس الجمهورية لمناسبة عيد الجيش الخامس والسبعين، مؤكدا أن الجيش اللبنانى بذل خلال خمسة وسبعين عاما من الشرف والتضحية والوفاء، مسيرة مكللة بالإنجازات والتضحيات.

وأشار قائد الجيش اللبنانى إلى مسيرة سطرها جنود أبطال الجيش، ايمانا بقدسية الدفاع عن الوطن الأرض والشعب، ولأجله بذلوا الدماء والأرواح.

وأكد قائد الجيش اللبنانى أنه منذ تأسيس الجيش عام 1945 وحتى يومنا هذا، لا تزال ثوابته متجذرة فيه، لم تنل منه حروب ولا سياسات، وكان لكم شرف قيادته في واحدة من أدق مراحله، مشيرا إلى الاحتقان الذي يعيشه لبنان حاليا إلى مزيد من التأزم.

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ولفت إلى أنه منذ اندلاع التحركات الاحتجاجية في أكتوبر الماضي وما تبعها من أزمة اقتصادية وانتشار لوباء الكورونا، لم يألو الجيش اللبنانى جهدا في المحافظة على الأمن والاستقرار وتحمل المهمات الشاقة بكل شرف وفخر، لأن ما يقوم به هو واجب تجاه الوطن والأهل لم تنل من عزيمته اتهامات، ولا من معنوياته أي مس بأبسط حقوقه المعيشية.

بدوره هنأ الرئيس اللبنانى الوفد بالمناسبة منوها بالدور الذى يقوم به العسكريون، ضباطا ورتباء وأفرادا، في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، لا سيما خلال الظروف الراهنة التي تمر بها، مؤكدا أنه سيواصل العمل من أجل إيصال البلاد إلى شاطئ الأمان من خلال إيجاد الحلول المناسبة للأزمات المطروحة.

واعرب الرئيس اللبنانى عن اسفه لعدم تمكنه من تسليم الضباط المتخرجين السيوف كما جرت العادة، وذلك بسبب تفشي وباء "كورونا" والحجر الصحي المفروض، متمنيا على قائد الجيش اللبنانى نقل تهانيه إلى الضباط المتخرجين فردا فردا.