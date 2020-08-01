الخرطوم ترحب بتصريح بومبيو حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت الخرطوم بتصريح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى، حول رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد أكد فى تصريحات له، إنه يرغب في إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبر أن الانتقال السلمى الذى تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية.
وأشار بومبيو أكثر من مرة إلى أن وزارة الخارجية تأمل في إزالة التصنيف الذي يعيق بشدة الاستثمارات في السودان، لكن برزت خلافات بين البلدين على خلفية حزمة تعويض عن تفجير السفارتين الأميركيتين عام 1998.
وقال بومبيو للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن الكونجرس سيتسلم مشروع قانون حول الموضوع "قريبا جدا".
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