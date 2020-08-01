الخرطوم: مستعدون لـ "شراكة مفيدة" مع واشنطن

الخرطوم /الخليج 365

أعلنت الخرطوم، السبت، استعدادها لمواصلة العمل مع واشنطن، لرفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والدخول في شراكة مفيدة للجانبين.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء السوداني، تعليقا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد خلالها رغبة واشنطن في رفع السودان من تلك القائمة.

ورحب البيان، بتصريحات الوزير الأمريكي، مؤكدا أنها "تدعم فرصة التحول الديمقراطي في السودان و بناء دولة ديمقراطية".

وأردف: "يبدي مجلس الوزراء الانتقالي استعداده لمواصلة العمل مع الإدارة الأمريكية لشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والدخول في علاقة شراكة تفيد البلدين".

والخميس، أكد بومبيو، خلال كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، رغبة الإدارة الأمريكية في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

Advertisements

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، قد بحث الموضوع ذاته مع بومبيو، في 27 أبريل/نيسان الماضي.

وفي 8 مارس/ آذار الماضي، قالت الخزانة الأمريكية إن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت".

ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.



لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج منذ عام 1993، إثر استضافة الأخيرة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.



وبعد أشهر من عزل الرئيس السابق عمر البشير عقب احتجاجات واسعة، بدأت في البلاد، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.