الكويت تستأنف الرحلات الجوية مع 20 دولة

الكويت/ الخليج 365

استأنفت الكويت السبت، تسيير واستقبال الرحلات الجوية إلى 20 دولة، بعد نحو 5 أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.

وقال رئيس الطيران المدني الكويتي سلمان الحمود الصباح، في تصريح صحفي، إن "اليوم الأول (السبت) للمرحلة الأولى (6 أشهر) لخطة استئناف الرحلات التجارية انطلق بنجاح".

وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف التشغيل وفق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأهاب بجميع المسافرين والعاملين في مباني المطار بـ "ضرورة الالتزام بالضوابط الصحية والارشادات التي تصدر سواء من وزارة الصحة او الإدارة العامة للطيران المدني".

وتتضمن هذه المرحلة تشغيل 30 بالمئة من طاقة المطار للطائرات المغادرة والقادمة، وألا يزيد عدد الركاب يوميا عن 10 آلاف، وأن يكون الحد الأقصى للرحلات 100 يومياً.

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ووضعت الكويت خطة من 3 مراحل للعودة إلى الحركة الطبيعية للمطار، بحيث تكون المرحلة الثانية بنسبة لا تزيد على 60 بالمئة، على ألا يزيد عدد الركاب عن 20 ألفاً يومياً، والحد الأقصى للرحلات 200 يومياً، وتمتد أيضاً 6 أشهر.

أما المرحلة الأخيرة، فتبدأ في أغسطس/آب 2021 بنسبة تشغيل 100بالمئة، ويصل عدد الركاب إلى أكثر من 30 ألفاً يومياً، والحد الأقصى للرحلات 300 يومياً.

وتشمل الدول العشرين من الدول العربية كلاً من "قطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات، ولبنان، والأردن، ومصر".



كما تضم الوجهات "تركيا والبوسنة والهرسك، وسريلانكا، وباكستان، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، وإيران، والنيبال، وسويسرا، وألمانيا، وأذربيجان، والفلبين، والهند".

وأوقفت الكويت الرحلات في 11مارس/ آذار الماضي.

وحتى الجمعة، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 66 ألفا و957؛ بينها 447 وفاة، و57 ألفا و932 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.