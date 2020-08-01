تركيا تحيّد 6 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 6 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في منطقة قارا شمالي العراق.

وقالت الدفاع التركية في بيان، السبت، إن القوات المسلحة أجرت بالتنسيق مع المخابرات، عملية في منطقة قارا حددت بموجبها مواقع الإرهابيين.

وأضافت أن سلاح الجو التركي نفّذ غارة على الأهداف المحددة، حيّد فيها 6 إرهابيين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف أوكار المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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