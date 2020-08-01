"أطباء بلا حدود" تحذر من موجات تفشي كورونا باليمن

اليمن /الخليج 365



حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، السبت، من موجات تفشي لفيروس كورونا في اليمن، داعيةً اليمنيين إلى الحذر.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها المنظمة الدولية عبر توتير، لمنسقها بمحافظة "إب" اليمنية (وسط)، أوتشي آي.

وقال آي، إن "المنظمة مستمرة في توفير أفضل رعاية صحية للمصابين بكورونا في اليمن".

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وأضاف أنه "من الصعب جدا التنبؤ بتطور وضع كورونا بالبلاد".

وأردف: "نحتاج جميعا إلى توخي الحذر لأننا سنرى على الأرجح موجات تفشي للوباء".

وحتى مساء الخميس، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في اليمن، إلى 1.726، بينها 487 وفاة، و856 متعاف.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.