إرادة يعايد المرضى والزوار

الخليج – حمدان الغامدي _جدة : احتفل منسوبوا مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة بعيد الأضحى المبارك لهذا العام تحت شعار لنعيّد بحذر مع الإلتزام بالاشتراطات والاحترازات والتعليمات اللازمة المتمثلة في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي وعدم المصافحة.. حيث تجول المشرف العام الدكتور نواف الحارثي في مرافق المجمع وبمعيته مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية مقدمآ التهنئة والهدايا العينية بهذه المناسبة للمرضى المنومين والزوار ..

وذكر الحارثي بأن عيد الأضحى المبارك هو فرحة المسلمين من كل عام وجاء هذه السنة مختلفآ وفق السياسة المتبعة حفاظآ على سلامة الجميع مع إتاحة الفرصة للمرضى المنومين بالتواصل مع أسرهم بالإتصال طوال فترة أيام العيد..

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