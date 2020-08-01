شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين تكثف الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام بعد أداء الحجاج طواف الإفاضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بالإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية وإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام لتكثيف الجهود والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية والصحية، وزيادة عمليات التطهير والتعقيم، وذلك بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة، حرصاً على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والعاملين في البيت العتيق، في ظل ما تمر به البلاد من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وقد كثفت الرئاسة جهودها واستنفدت طاقاتها لاستقبال ضيوف الرحمن بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير حيث تم رفع عمليات غسيل الحرم لـ (10) مرات يومياً يتم خلالها غسل المسجد الحرام، وصحن المطاف، والساحات الخارجية، وبمشاركة أكثر من (3500) عامل وعاملة تم تأهيلهم.

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وتقوم الرئاسة باستخدام ما يقارب ( 2400 لترٍ) من المعقمات يومياً، بالإضافة إلى تعطير وتطييب الحرم المكي الشريف بأكثر من (1050 لترا) من المعطرات الفاخرة لتعطير بيت الله الحرام والسجاد.