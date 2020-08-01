شكرا لقرائتكم خبر عن عضو" الاتحادى الإماراتى": تركيا تعيش حالة انهزام وتتكبد خسائر بالداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على راشد النعيمى عضو المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى، اليوم السبت، أن تركيا تعيش حالة انهزام وخسائر فى الداخل والخارج. وفق العربية.

وقال الدكتور النعيمي، إن الإنجازات الإماراتية في مختلف المجالات قد تسبب آلاما لتركيا بسبب خسائرها المتتالية، وأشار إلى أن تركيا تستغل موارد وأموال الشعب القطري لتنفيذ أجندة مدمرة للمنطقة العربية.

ومن جهة أخرى قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه ينبغى على تركيا التوقف عن التدخل فى الشأن العربي منتقدا تصريحات لوزير الدفاع التركي بخصوص ليبيا.

كانت وسائل إعلام تركية قد نقلت عن الوزير تصريحات ينتقد فيها تصرفات الإمارات بشأن ليبيا، وقال قرقاش على تويتر "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي". Advertisements

وعلى صعيد متصل، حذرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، السبت، السفن والطائرات من الاقتراب في المجال الجوي أو البحري دون التنسيق معها، ويأتي التحذير الليبي في ظل استمرار الطائرات والسفن التركية، في نقل المرتزقة والأسلحة إلى مليشيات طرابلس.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي فجر السبت، نحذر الدول من اقتراب سفنها أو طائراتها من مياهنا أو أجوائنا الإقليمية دون التنسيق معنا مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها.