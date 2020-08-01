شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى بعد تشغيل أول مفاعل نووى: الإمارات شطرت الذرة.. وتريد استكشاف المجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن الهدف من تشغيل محطة براكة للطاقة النووية توفير حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.

وغرد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات".



محمد بن راشد على تويتر

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وأضاف بن راشد، "الإمارات شطرت الذرة.. وتريد استكشاف المجرة.. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية .. ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل".

وأعلن محمد بن راشد حاكم دبي، منذ قليل، نجاح الامارات في تشغيل أو مفاعل للطاقة النووية في العالم العربي، قائلا: "نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي .. نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز".

وفي وقت سابق، كان قد احتفى محمد بن راشد، بنجاح إطلاق مسبار الأمل، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يرصد الاجتماعات الأولى التى جمعت الشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات مع خبراء وكالة ناسا، وحتى تحقيق الأمل بإطلاق مسبار الأمل.

وكتب حاكم دبى، فى تعليقه على الفيديو، "نعلن بحمد الله نجاح إطلاق مسبار الأمل.. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات فى الخوانيج.. نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية.. نجاح نظام الدفع للمسبار.. بدأنا رحلة الـ493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا".