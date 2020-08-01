شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تشغيل أول مفاعل نووى سلمى.. محمد بن زايد: خطوة هامة لاستدامة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، أن الإمارات حققت نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي وخطوة مهمة على طريق استدامة التنمية، على خلفية بدء تشغيل المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وقال بن زايد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"حققنا نقلة نوعية في قطاع الطاقة الإماراتي وخطوة مهمة على طريق استدامة التنمية، بأيدي كفاءاتنا الوطنية..المحطة الأولى من محطات براكة للطاقة النووية السلمية تبدأ عملياتها التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة العالمية، براكة إنجاز حضاري وتنموي تضيفه الإمارات إلى رصيد إنجازاتها المتفردة".



تشغيل محطة نووية سلمية



محطة نوورية سلمية



محمد بن زايد

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من جهته قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على تويتر اليوم السبت، إن دولة الإمارات بدأت تشغيل أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية.

وكتب في تغريدة "نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي".

وأضاف "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح".

وكان قد احتفى محمد بن راشد، بنجاح إطلاق مسبار الأمل، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يرصد الاجتماعات الأولى التى جمعت الشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات مع خبراء وكالة ناسا، وحتى تحقيق الأمل بإطلاق مسبار الأمل.

وكتب حاكم دبى، فى تعليقه على الفيديو، "نعلن بحمد الله نجاح إطلاق مسبار الأمل.. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات فى الخوانيج.. نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية.. نجاح نظام الدفع للمسبار.. بدأنا رحلة الـ493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا".