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ثعلب ماكر شغوف بالموضة يمتهن سرقة الأحذية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

ثعلب ماكر شغوف بالموضة يمتهن سرقة الأحذية

متابعات_ الخليج 365

بعد اختفاء عدد كبير من الأحذية في منطقة سكنية ببرلين الألمانية، تمكن أحد سكان المنطقة من إماطة اللثام عن هوية اللص الغامض، وكانت مفاجأة السكان كبيرة.

 

أن اللص "الماكر" هو ثعلب شغوف بالموضة وبخاصة الأحذية الأنيقة.

 

وكان الثعلب قد سرق نحو مئة حذاء من أمام منازل في مقاطعة تسيليندورف جنوب غرب برلين، بحسب ما نقلت وسائل إعلامية محلية.

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واستمر اللص في سرقة جميع أنواع الأحذية ومنها الصنادل و"الشباشب"، بالإضافة إلى الأحذية ، حتى اكتشف أحد سكان المنطقة الجريمة.

 

وكان الساكن، ويدعى كريستيان ميير، لاحظ اختفاء حذائه الرياضي ونشر تساؤلاً حول الأمر على إحدى منصات المشاركة الإلكترونية لسكان المنطقة، وتدعى "نيبن أن" (Nebenan.de)، بحسب ما نشرت (DW)، وفوجئ كريستيان من الردود أنه ليس الوحيد في المنطقة الذي اختفت أحذيته.

 

وفي وقت لاحق لاحظ كريستيان الثعلب في مكان قريب من المنطقة السكنية وتمكن من التقاط صورة له نشرها مع تعليق: "لقد وجدت اللص متلبساً بزوج من الأحذية الزرقاء في فمه". كما اكتشف كريستيان كومة من الأحذية المختلفة كان الثعلب سرقها من قبل.

 

وبالرغم من أن كريستيان لم يجد بعد حذاءه الرياضي، غير إن ثلاثة أزواج من الأحذية تم إرجاعها سالمة إلى أصحابها.

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