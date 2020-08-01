شرطة عجمان تسعد الجمهور بمبادرة «عيد بلا مخالفات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «عيد بلا مخالفات» التي تأتي ضمن سلسلة مبادراتها لتوعية الجمهور بأهمية اتخاذ احتياطات السلامة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات، وتعزيز قيمة التسامح، خلال عيد الأضحى المبارك، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، بإسعاد المتعاملين وجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات إن المبادرة، هذفها إسعاد الجمهور خلال إجازة العيد المبارك، وتعزيز التوعية بتجنب ارتكاب المخالفات المرورية، حيث يوقف أفراد الدوريات المخالفين، وبدلاً من تحرير المخالفة يقدّمون التهنئة بالعيد، مع إسداء النصح والتوعية. كما ترسل بطاقات تهنئة إلكترونية لهم، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بقوانين السير.

وعبر السائقون والجمهور عن شكرهم لشرطة عجمان، وسعادتهم بهذه المبادرة الطيبة، مؤكدين أن النصح والإرشاد والكلمة الطيبة حوافز قوية للالتزام وتجنب المخالفات المرورية، متمنين لهم مزيداً من التميز في تعزيز الأمن والأمان.