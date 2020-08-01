عبدالله بن زايد والحجرف يتبادلان هاتفياً التهنئة ويبحثان العمل الخليجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبحثا منظومة العمل الخليجي، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واطلع سموّه خلال الاتصال، على جهود مجلس التعاون، مع تولي دولة الإمارات رئاسة دورته الحالية.

وحمّل الدكتور الحجرف، سموّه تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات، مزيداً من التقدم والازدهار.

كما استعرض سموّه، والدكتور الحجرف، تطورات جائحة فيروس «كورونا» في دول الخليج، وسبل تعزيز التعاون في مواجهة تداعياته، ودعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض.

وأشاد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد، بجهود الدكتور الحجرف، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.