تدمير الغابات يعجل بانقراض الحضارة البشرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علماء وباحثون متخصصون في الفيزياء والنظم البيئية، أن الحضارة البشرية ستنقرض في فترة قريبة جداً بسبب الأنشطة البشرية على كوكب الأرض.

وقدم علماء ورقة بحثية تضمنت تحليلاً كمياً لاستدامة النمو السكاني العالمي الحالي في ما يتعلق بعمليات إزالة الغابات المستمرة، الموازية للزيادة البشرية بالاعتماد على العمليات الإحصائية.

ونشرت مجلة «nature» العلمية المتخصصة، الورقة البحثية التي كتبها العالمان د. جيراردو أكينو، الباحث في ​​معهد «آلان تورينج» في لندن الذي يعمل حالياً على نمذجة النظم المعقدة السياسية والاقتصادية والثقافية للتنبؤ بالصراعات، والأستاذ البروفيسور ماورو بولونيا من قسم الهندسة الإلكترونية في جامعة «تاراباكا» في تشيلي.

وتوصلت الأبحاث والنتائج النهائية إلى أن الزيادة الحالية في التعداد السكاني ومعدلات الاستهلاك بالمقارنة مع تآكل الغابات المستمر تؤكد «تدمير الحضارة البشرية» في وقت قريب.

وأشار البحث إلى أن احتمال البقاء ضعيف جداً، «أقل من 10% في معظم التقديرات المتفائلة، للبقاء على قيد الحياة من دون مواجهة انهيار كارثي». وإذا استمر معدل إزالة الغابات بهذه الطريقة «ستختفي جميع الغابات في غضون 100 - 200 عام تقريباً».

وأشار البحث إلى أن هذا المسار سيجعل انهيار الحضارة البشرية يحدث في وقت أبكر بكثير، بسبب الآثار المتزايدة لإزالة الغابات في أنظمة دعم الحياة على كوكب الأرض واللازمة لبقاء الإنسان، مثل تخزين الكربون، وإنتاج الأوكسيجين، والحفاظ على التربة وتنظيم دورة المياه، وأنظمة الغذاء البشري، وغيرها من العوامل والأنظمة.