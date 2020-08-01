إيران تكشف لأول مرة سبب الخلافات مع السعودية

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وأضاف موسوي أن إيران "يهمها أمن واستقرار المنطقة على الدوام"، وتابع بالقول إن "أمن المنطقة لن يتحقق دون مشاركة وتعاون دولها، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يروق للقوى الكبرى التي دخلت إلى المنطقة".
وأكد أن إيران "تريد إزالة التوتر ومعالجة سوء الفهم مع جميع الدول خاصة الإسلامية منها"ـ وقال: "إننا نعتقد أن الشروخ الحاصلة بسبب الخلافات يستغلها الأعداء ومنهم الكيان الصهيوني"، مضيفا أن "الوحدة أمر استراتيجي لإيران التي تمد يد الصداقة دوما لدول المنطقة".
ورأى موسوي أنه "إذا أرادت دول المنطقة الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة فإنها لن تعثر على صديق أفضل من إيران". وقال إن "هذه المنطقة التي نعيش فيها يجب أن تكون آمنة وقوية لأن جميع الدول ستستفيد من هذه الظروف في تلك الحالة".
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