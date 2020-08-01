القاهرة، - سبوتنيك. وقال في خطاب بمناسبة عيد الجيش اللبناني، إنه "مع إقرار الخطة المبدئية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، التي أصبحت بمعظمها آمنة وقادرةً على استيعابهم، تكون الدولة قد وضعت تصوراً موحداً لحل هذه الأزمة". وأضاف: "نأمل أن تتجاوب معنا الدول المعنية لتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يدعو لاستجابة من الدول المعنية للخطة المبدئية لعودة اللاجئين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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