عون يحذر إسرائيل من الاستمرار في خرق القرار 1701

القاهرة - سبوتنيك. وقال في خطاب بمناسبة عيد الجيش: "إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان". وتابع: "مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار، وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة، إلا أننا ملزمون أيضاً بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولا تهاون في ذلك". وقررت الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي، تقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية قصفها مناطق حدودية. وكانت إسرائيل أعلنت إحباط عملية تسلل حاول مقاتلون من "حزب الله" تنفيذها في منطقة مزارع شبعا المحتلة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها وستقوم بكل ما يلزم لحماية أمنها، داعيا الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إلى التعامل مع هذا الأمر كحقيقة لا لبس فيها.

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