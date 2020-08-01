الرئيس بشار الأسد يوجه كلمة إلى الجيش السوري

وأضاف: "يا أبناء قواتنا المسلحة الشجعان. كنتم مع شعبنا الأبي في مختلف مراحل هذه الحرب الإرهابية العدوانية أسيادا وأحرارا وأباة، في وقت توهم فيه البعض أنهم قادرون على تطويع إرادتكم والنيل من عزيمتكم، فأسقطتم أوهام غطرستهم، وجابهتم عربدات قوى الشر والإرهاب الذين استمرؤوا الغدر والعدوان، وأثبتم في خضم التحديات وغمار المعارك أنكم أهل الثبات والتضحية والإقدام والشجاعة.. لا تعرفون الخوف أو التردد، ولا ترتضون عن المجد والعلياء بديلا".
كما أضاف الرئيس السوري، في كلمته: "وترخصون المهج والأرواح في الدفاع عن كرامة الوطن وسلامة أبنائه"، مشددا على أن "ما حققتموه كان كبيراً بإنجازاته، عظيماً بانتصاراته، وتجلى بوضوح على امتداد ما يزيد عن تسع سنوات من عمر هذه الحرب الإجرامية التي مارست فيها القوى الاستعمارية شتى أشكال الإرهاب والعدوان على سوريا وشعبها الصامد".
وختم الرئيس الأسد كلمته بالقول: "يا أبطال جيشنا الباسل.. أهنئكم مرة ثانية بهذا اليوم المجيد وأنتم تجددون العهد الذي عاهدتم في الدفاع عن الأرض والسيادة وصون الشرف والكرامة.. وأدعوكم إلى مواصلة مسيرتكم المظفرة.. مسيرة الرجولة والبطولة والتضحية والفداء التي تستكملون من خلالها تحرير كامل تراب الوطن من شراذم الإرهاب ودنس الاحتلال.. فأنتم معقد الأمل والثقة.. وبكم تشمخ الهامات وتتحقق الأمجاد وينتصر الوطن.. الرحمة والخلود لأرواح شهدائنا الأبرار.. والشفاء لجرحانا الأبطال".
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