شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: على تركيا التوقف عن التدخل فى الشأن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم السبت إنه ينبغي على تركيا التوقف عن التدخل في الشأن العربي منتقدا تصريحات لوزير الدفاع التركي بخصوص ليبيا. كانت وسائل إعلام تركية قد نقلت عن الوزير تصريحات ينتقد فيها تصرفات الإمارات بشأن ليبيا. وقال قرقاش على تويتر "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

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