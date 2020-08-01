شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تركية تقصف قرية بشمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرة عسكرية تابعة للجيش التركي، قرية كربلي في ناحية شمال محافظة دهوك ، في إطار عمليات أنقرة العسكرية المستمرة في إقليم كردستان العراق.

وقال مدير ناحية مانكيشك العراقية مشتاق عصمت، في تصريحات، أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت، أن طائرة تركية شنت مساء الجمعة، غارات على نهر شيفكي بقرية كربلي"، مشيرا إلى أنه "لم يعرف بعد حجم الخسائر الناجمة عن القصف، بسبب تعذر الذهاب إلى القرية ومعاينة الأضرار".

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