شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تبدأ تشغيل أول مفاعل سلمى للطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على تويتر اليوم السبت، إن دولة الإمارات بدأت تشغيل أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية.

وكتب في تغريدة "نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي".

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وأضاف "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح".

وكان قد احتفى محمد بن راشد، بنجاح إطلاق مسبار الأمل، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، يرصد الاجتماعات الأولى التى جمعت الشيخ زايد، مؤسس دولة الإمارات مع خبراء وكالة ناسا، وحتى تحقيق الأمل بإطلاق مسبار الأمل.

وكتب حاكم دبى، فى تعليقه على الفيديو، "نعلن بحمد الله نجاح إطلاق مسبار الأمل.. نجاح إرسال أوامر التحكم للمسبار من مركز العمليات فى الخوانيج.. نجاح عمل أنظمة الملاحة الفضائية والتحكم.. نجاح إطلاق الألواح الشمسية.. نجاح نظام الدفع للمسبار.. بدأنا رحلة الـ493 مليون كم نحو الكوكب الأحمر.. اللهم هوّن سفرنا".