حسان دياب يحتفل بعيد الجيش اللبنانى: صمام أمان الدولة والمجتمع والمواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسان دياب، رئيس الوزراء اللبنانى، بعيد الجيش اللبنانى، مشيرا إلى أن رهان اللبنانيين على جيشهم لم يضعف بل ازداد رسوخا، وقال :"كلما حل عيد الجيش اللبنانى ندرك أهمية هذه المؤسسة".
وقال دياب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"كلما حلّ عيد الجيش اللبناني ندرك أهمية هذه المؤسسة التي يكرّس عيدها الوحدة الوطنية بكل تجلّياتها، ونكتشف أن رهان اللبنانيين على جيشهم، لم يضعف ولم يتبدّل، وإنما ازداد صلابة ورسوخاً، بالجيش ثقة ثابتة، فهو صمام أمان الدولة والمجتمع والمواطن، وهو أيضاً سور الحماية للسلم الأهلي والاستقرار الأمني، للجيش تحية من كل لبناني مخلص عاش الجيش.. عاش لبنان".
حسان دياب
رئيس الحكومة اللبنانية
وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، قال سابقا، إن المؤسسة العسكرية تعمل تحت ضغط كبيرة وطريقها مليء بالصعوبات، مؤكدا في نفس الوقت أن الأزمات المعيشية التي يمر بها لبنان، لن تؤثر في معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة حيث ستبقى مهمتهم الأساسية حماية لبنان وشعبه.
جاء ذلك في كلمة ألقاها قائد الجيش اللبناني خلال زيارة أجراها إلى الكلية الحربية الخميس الماضى حيث التقى ضباط السنة النهائية الذين سيتخرجون 1 أغسطس والذي يوافق الذكرى الـ 75 سنة لعيد القوات المسلحة اللبنانية.
وتوجه العماد عون بالحديث إلى الضباط الجدد قائلا: "تشكل رتبتكم التي ستنالونها في عيد الجيش مسئولية كبرى تتطلب منكم التضحية والعطاء والإخلاص، فالظروف الاستثنائية تفرض على الضباط اتخاذ قرارات استثنائية، والحياة العسكرية بطبيعتها حافلة بالتحديات، وبالتالي يجب التأقلم مع الواقع المستجد والنظر إلى الأمام لتحقيق الأهداف المرجوة".
وأضاف: "هناك تحديات عديدة بانتظاركم من مواجهة انتشار وباء كورونا، إلى الحفاظ على أمن التظاهرات، والأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها لبنان".
وتابع قائد الجيش اللبناني: "لن ننجرّ وراء الاستفزازات وسنظل ثابتين على قناعاتنا".. داعيا الضباط الجدد إلى الابتعاد عن السياسة والطائفية، لاسيما وأن الشعب اللبناني لديه ملء الثقة بالمؤسسة العسكرية والتي ستكون على قدر هذه الثقة.
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