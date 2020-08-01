حسان دياب يحتفل بعيد الجيش اللبنانى: صمام أمان الدولة والمجتمع والمواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل حسان دياب، رئيس الوزراء اللبنانى، بعيد الجيش اللبنانى، مشيرا إلى أن رهان اللبنانيين على جيشهم لم يضعف بل ازداد رسوخا، وقال :"كلما حل عيد الجيش اللبنانى ندرك أهمية هذه المؤسسة".

وقال دياب فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"كلما حلّ عيد الجيش اللبناني ندرك أهمية هذه المؤسسة التي يكرّس عيدها الوحدة الوطنية بكل تجلّياتها، ونكتشف أن رهان اللبنانيين على جيشهم، لم يضعف ولم يتبدّل، وإنما ازداد صلابة ورسوخاً، بالجيش ثقة ثابتة، فهو صمام أمان الدولة والمجتمع والمواطن، وهو أيضاً سور الحماية للسلم الأهلي والاستقرار الأمني، للجيش تحية من كل لبناني مخلص عاش الجيش.. عاش لبنان".



حسان دياب



رئيس الحكومة اللبنانية

وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، قال سابقا، إن المؤسسة العسكرية تعمل تحت ضغط كبيرة وطريقها مليء بالصعوبات، مؤكدا في نفس الوقت أن الأزمات المعيشية التي يمر بها لبنان، لن تؤثر في معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة حيث ستبقى مهمتهم الأساسية حماية لبنان وشعبه.

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