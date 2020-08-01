مقتل شرطيين اثنين في هجوم لـ"داعش" شمالي العراق

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365
قُتل شرطيان عراقيان وأُصيب 4 آخرون، السبت، في هجوم شنته عناصر تنظيم "داعش" بمحافظة صلاح الدين (شمال).
وقال النقيب سعد محمد، للأناضول، إن "عناصر من داعش هاجمت فجر السبت حاجزا أمنيا شمالي مدينة سامراء بالمحافظة".
وأضاف محمد، أن الهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الشرطة، وإصابة 4 آخرين.
وأفاد بأن "قوات مشتركة من الجيش والشرطة بدأت عمليات بحث عن عناصر التنظيم الإرهابي بالمنطقة".
وخلال الأشهر الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما بالمنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.
إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.
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