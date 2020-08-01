شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يحذر الطائرات والسفن من الاقتراب دون تنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، السفن والطائرات من الاقتراب من ليبيا دون التنسيق معها.

وطالب الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري - في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك" - الدول التي يمكن أن تقترب ناقلاتها الجوية أو البحرية من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها حسبما نقلت قناة العربية الإخبارية اليوم السبت .

ويأتي هذا التحذير في وقت تستمر فيه الطائرات والسفن التركية في نقل المرتزقة والأسلحة إلى ميليشيات حكومة الوفاق في خرق واضح لقرار حظر السلاح إلى ليبيا.

وكانت مصادر قد أكدت، الأربعاء، أن طائرة شحن تركية أفرغت حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا، سبقتها معلومات تحدثت عن هبوط طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة قادمة من قاعدة الوطية.

وبحسب المصادر، فإن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة من أجل نقلها لاحقا إلى جبهة سرت والجفرة.

وكانت معلومات سابقة أفادت، فجر الأربعاء، بأن فريقا من المخابرات التركية وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية. وأضافت المصادر أن الفريق التركي الذي لم تعرف على وجه التحديد أهداف زيارته، بقي داخل القاعدة بضع ساعات، ثم غادر نحو تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبى يحذر الطائرات والسفن من الاقتراب دون تنسيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.