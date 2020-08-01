شكرا لقرائتكم خبر عن الحلبوسى يدعو إلى إجراء انتخابات "أبكر" من أجل العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، اليوم السبت، إلى انتخابات "أبكر" من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل العراق ووفاء لتضحيات ابنائه .

واعتبر الحلبوسي - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز - أن الاحتجاجات استمرت بسبب "قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن أمس الجمعة، عن تحديد يوم السادس من يونيو 2021، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسى يدعو إلى إجراء انتخابات "أبكر" من أجل العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.