شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وفلسطينيين غرب جنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بينهم 4 أطفال، فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى قرية زبوبا غرب جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث اندلعت مواجهات على إثرها.
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