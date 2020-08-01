شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 14 شخصا إلى جانب حالة وفاة إضافية. وبهذا الإعلان تسجل ليبيا 3621 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 2929 حالة نشطة و74 حالة وفاة، فيما تعافى 618 شخصًا من الفيروس الذي ظهر لأول مرة في البلاد مارس الماضي.

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