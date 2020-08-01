شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الصين والجزائر يبحثان الملف الليبى ومبادرة "الحزام والطريق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية الصينى وانج يى ونظيره الجزائرى صبرى بوقدوم هاتفيا الملف الليبى، وقضايا مشتركة أخرى تهم البلدين، بينها مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وأفادت وكالة "شينخوا" بأن بوقدوم أعرب عن "قلقه الشديد" من تدهور الوضع في ليبيا، وعن تطلعه إلى أن يلعب الجانب الصيني دورا بناء في ليبيا، فيما أوضح وانغ بالتفصيل "موقف الصين الثابت المتمثل في الالتزام بالتسوية السياسية".

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الصيني "إن المضي قدما بالصداقة التقليدية بين الصين والجزائر واجب مشترك ويخدم مصالح الشعبين".

Advertisements

وأشار إلى أن الجزائر أول دولة عربية تقيم شراكة استراتيجية شاملة مع الصين، مضيفا أن بلاده مستعدة لمواصلة "تعميق البناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق، لخلق حجر أساس جديد في التعاون الودي بين الدولتين".

ولفت بوقدوم إلى أن الجزائر تعتزم دعم إنشاء مشروعات تعاون رئيسية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتتطلع إلى أن تلعب الصين دورا هاما في إنشاء المزيد من المشروعات الرئيسية في الجزائر.